Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor'un karşılaşacağı mücadele saat 13.30'da Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak.

Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Hatayspor, ligde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 35 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberliği olan Çaykur Rizespor ise 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.