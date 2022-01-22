Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor'un karşılaşacağı mücadele saat 13.30'da Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak.
Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Hatayspor, ligde çıktığı 22 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 35 puanla 6. sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet ve 3 beraberliği olan Çaykur Rizespor ise 21 puanla 18. sırada yer alıyor.
Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu, maçta forma giyemeyecek.
Sezonun ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Hatay Hatayspor Rize Süper Lig
Sıradaki Haber
Fatih Arda İpçioğlu, Dünya Kupası'nda 9. kez finale yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz