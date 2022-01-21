Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ya gönderdi.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.
Etiketler: Galatasaray TFF
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