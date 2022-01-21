Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ya gönderdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.