Fenerbahçe'de 6 eksik
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Sivas'ta 6 oyuncusundan yoksun kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli futbol takımı, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu, kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Kim Min-jae, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Jose Sosa, Miha Zajc, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.
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