Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de 2 futbolcu pozitif
Fenerbahçe, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de koronavirüs şoku yaşanıyor.
Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulanan testlerde iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuların durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını duyurdu.
Etiketler: Fenerbahçe
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