Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Konyaspor, Amilton'u kadrosuna kattı
[Fotoğraf: İHA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u renklerine bağladı.
İttifak Holding Konyaspor kadrosuna yeni bir takviye yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrılan Amilton'u renklerine bağladı.
2019 yılından bu yana Akdeniz ekibi adına ter döken Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerinde çıktığı 109 maçta 8 gol atmış ve 15 asist yapmıştı.
İttifak Holding Konyaspor, Amilton için sosyal medya hesabından "hoş geldin" mesajı yayımladı.
Etiketler: Konyaspor Süper Lig Antalyaspor Transfer Haberleri
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