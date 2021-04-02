Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa: Hakem tartışmalarını endişeyle takip etmekteyiz
Kasımpaşa, Beşiktaş ile yapacakları müsabakaya hakem Halil Umut Meler'in atanmasının ardından oluşan tartışmaların endişeyle takip edildiğini duyurdu.
Kasımpaşa,Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili tartışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.
"Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz. Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."
Endişe duyuyoruz! pic.twitter.com/reeGuHr7LF— KASIMPAŞA (@kasimpasa) April 2, 2021
Beşiktaş, hakem Halil Umut Meler'in Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın üst üste 2 maçına atanmasına tepki göstermişti.
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