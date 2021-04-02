Kasımpaşa,Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili tartışmalar konusunda açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş ile oynayacağımız maç öncesi, karşılaşmanın hakemi üzerinden oluşan tartışmaları endişeyle takip etmekteyiz. Bu tartışmaların hakem üzerinde oluşturacağı baskının mücadeleye tesir etmemesi tek temennimiz. Tek amacı Türk futbolunun başarısına hizmet etmek olan bir kulüp olarak tüm hakemlerimize güveniyoruz."

Beşiktaş, hakem Halil Umut Meler'in Süper Lig'de siyah-beyazlı takımın üst üste 2 maçına atanmasına tepki göstermişti.