Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir'de bir pozitif vaka
Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Turuncu-lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."
KAMUOYUNA DUYURU | pic.twitter.com/senq8wvsav— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 2, 2021
Etiketler: Koronavirüs Medipol Başakşehir
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