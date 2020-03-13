Kasımpaşa bu galibiyetin ardından puanını 26'ya yükseltti.

Kötü gidişatını sürdüren Göztepe ise bir maç eksiğiyle 34 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KASIMPAŞA GOLÜ ERKEN BULDU 2. dakikada Ndongala'nın sol kanattan yaptığı ortasına Titi ters bir vuruş yaptı, Beto'dan seken top Koita'nın önüne düştü, Koita'nın kafa vuruşu ise ağlarla buluştu. 1-0

8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.

40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KASIMPAŞA FARKI 2'YE ÇIKARDI 90+3. dakikada Haddadi'nin sol kanattan yaptığı ortasına Koita kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tarkan (Dk. 90 Fernandes), Aytaç, Ndongala, Hajradinovic (Dk. 87 Quaresma), Thiam (Dk. 65 Yusuf Erdoğan), Koita

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko (Dk. 46 Yalçın Kayan), Castro, Mossoro (Dk. 74 Cameron Jerome), Halil, Tripic (Dk. 46 Stefano Napoleoni), Wilczek

Gol: Dk. 2, 90+3 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 59 Zvonimir Sarlija, Dk. 71 Oussama Haddadi Dk. 73 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 72 Berkan Emir, Dk. 85 Jerome (Göztepe)