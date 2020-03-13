Aldığı galibiyetle nefes alan MKE Ankaragücü, puanını 23'e yükseltti.

Süper Lig'de son yedi maçından da üç puan çıkartamayan Çaykur Rizespor ise bir maç eksiğiyle 25 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Lukasik'in vuruşunda baraja çarpan top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Atila Turan'ın Çaykur Rizespor ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Orgill'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

KENDİ KALESİNE ATTI ANKARAGÜCÜ ÖNE GEÇTİ 17. dakikada Atila'nın köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği sert top Orgill'i ıskaladı ancak Çaykur Rizesporlu Burak Albayrak şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

ANKARAGÜCÜ'NDEN İKİNCİ GOL 22. dakikada Atila'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma ceza sahası dışına çeldi. Topla buluşan Lukasik, topu doğrudan ceza sahasındaki Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues iyi döndü ve temiz bir vuruşla golünü attı. 2-0

RİZESPOR FARKI BİRE İNDİRDİ 45+1. dakikada Diomande'nin ceza sahasına yaptığı ortayı arka direkte Samudio kale ağzına indirdi. Garmash tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Ankaragücü 2-1 önde kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Boldrin'in MKE Ankaragücü ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

73. dakikada Samudio'nun sert vuruşunda, kaleci Friedrich topu kornere çeldi.

83. dakikada Kitsiou'nun sağdan ortasında Rodrigues uygun durumda topa vuramadı.

87. dakikada Skoda'nın kafa pasında MKE Ankaragücü ceza alanı içinde topla buluşan Sasse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat (Dk. 67 Oscar Scarione), Michalak (Dk. 76 Saba Lobzhanidze), Orgill (Dk. 86 İlhan Parlak).

Çaykur Rizespor: Gökhan (Dk. 71 Tarık Çetin), Morozyuk, Talbi, Burak, Melnjak, Abdullah (Dk. 56 Tunay Torun), Diomande, Boldrin, Garmash (Dk. 82 Yan Sasse), Samudio, Skoda.

Sarı kart: Dk. 20 Konrad Michalak, Dk. 57 Ante Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Ismael Diomande (Çaykur Rizespor)

Goller: Dk. 17 Burak Albayrak (kendi kalesine), Dk. 22 Gerson Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Denys Garmash (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mykola Moroziuk (Çaykur Rizespor)