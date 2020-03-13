Anadolu Efes, 24 yıl önce Türk spor tarihinin dönüm noktalarından birine imza attı.

1993 yılında Avrupa Kulüpler Kupası finalinde Aris karşısına çıkan Anadolu Efes, Torino'daki olaylı finali 50-48 kaybetse de Avrupa'da ayak izlerini duyurmaya başlamıştı.

1995-1996 sezonunda yetenekli Türk oyuncularının yanına Petar Naumoski ve Conrad McRae gibi yıldızları ekleyen Lacivert-beyazlılar, Koraç Kupası finalinde Stefanel Milano ile karşılaştı.

Türk basketboluna damga vurdu

Finalin ilk maçını Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 76-68 kazanan temsilcimiz, ikinci maçta deplasmanda 77-70 mağlup olsa da kupaya uzandı.

Koraç Kupası'nı ülkemize getiren Anadolu Efes, Türk sporuna kulüpler bazında ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşattı.

Aydın Örs yönetiminde başarıdan başarıya koşan Anadolu Efes kadrosundaki birçok isim de Türk basketboluna damga vurdu.

Ergin Ataman yardımcı antrenördü

Kupayı kazanan efsane kadroda Petar Naumoski, Volkan Aydın, Ufuk Sarıca, Conrad McRae, Mirsad Türkcan, Tamer Oyguç ve Murat Evliyaoğlu gibi isimler yer alırken, takımın başantrenörlüğünü ise Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs üstlenmişti.

Aydın Örs'ün yardımcılıklarını ise Ergin Ataman ve Oktay Mahmuti gibi ülke basketbolunda önemli izler bırakan çalıştırıcılar yapıyordu.

1996'da ilk Avrupa Kupası'nı müzesine getiren Anadolu Efes, bu sezon da Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin favorisi olarak gösteriliyor.

Lacivert-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde bu sezon Avrupa'nın en büyük kupasını havaya kaldırabilecek mi hep birlikte göreceğiz.