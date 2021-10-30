Yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına çıkan Kasımpaşa, 11. hafta müsabakasında Sumudica ile 2'de 2 yapan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

İlk devresi golsüz sona eren karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sadiku ve 73. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Böylelikle Süper Lig'de 8 maç aradan sonra ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk müsabakada galibiyet özlemine son verdi.

[Fotoğraf: AA]

Marius Sumudica ile 2'de 2 yaparak Kasımpaşa deplasmanına gelen konuk Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise Rumen çalıştırıcı yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 9'a çıkartırken, Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Travnik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL - 54. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Sadiku topu uzak köşeden filelerle buluşturdu. 1-0.

GOL - 74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in yine soldan kullandığı kornerde, kale sahasında Umut Bozok kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 2-0.

Kasımpaşa müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran (Dk. 23 Harun Tekin), Dirar (Dk. 88 Mehmet Fevzi Yıldırım), Donk (Dk. 46 Brecka), Bruma, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Yusuf Erdoğan, Eysseric (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Jörgensen (Dk. 46 Umut Bozok)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Karim Hafez (Dk. 82 Bwalya), Aabid, Ndong (Dk. 58 Mallan), Adem Büyük, Mounir, Tetteh

Goller: Dk. 54 Sadiku, Dk. 74 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 66 Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa)

Hakan Kutlu: Çok önemli bir galibiyetti bizim adımıza

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

"Uzun zamandır kazanamayan bir takım vardı ancak bunun yanında kaliteli ve karakterli oyunculara sahiptik. İlk yarı bizim adımıza biraz sıkıntılı geçti. Malatyaspor biraz daha iyi göründü. İkinci yarıda, golden sonra oyuncular çok önemli işler yaptı. Kaliteli bir oyuncu grubu var. Bulundukları yeri hak etmiyorlardı. Bu kötü durumdan bu kaliteli oyuncular sayesinde bir galibiyetle çıkılacağını biliyorduk. Şimdi çok çalışacağız. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bir an önce kendimizi yukarılara atmamız gerekiyor. Çok önemli bir galibiyetti bizim adımıza. İnşallah devamını getirmeye çalışacağız."

[Fotoğraf: AA]

Lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan Kutlu, hafta içinde oyuncularıyla birçok toplantı yaptığını anlattı.

"Biraz öz güven gerekiyordu, onu vermeye çalıştık. Biraz da oyun, rakip ve yapılan hatalarla ilgili konuştuk. Bu hataları yapmadıkları zaman kalitelerinin ortaya çıkacağını söyledik. Onlar da gerekeni yaptılar."

Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmesindeki en önemli faktörün kadro kalitesi olduğunu vurgulayan Kutlu, ilk hedeflerinin ligde tehlikeli bölgenin üstüne çıkmak olduğunu dile getirdi.

Sumudica: Oyun anlamında ilk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi fark vardı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, ikinci yarı istedikleri performansı sergiliyemediklerini dile getirdi.

"Oyun anlamında ilk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi fark vardı. Kornerden gol yedik ve ardından gardımız düştü. Bunun için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Hafta içinde yapacağımız toplantıda futbolcularımızla bunları konuşup, çözümlerine bakacağız."

Marius Sumudica, iyi oyunculara sahip olduklarını ve şu an transfer hakkında konuşmak istemediğini belirtti.

"Adana Demirspor ve Altay maçında biraz daha ofansif oynamış olabiliriz ama bugün neler geliştiğini ben de anlamadım. Hafta içinde bunun çözümlerine bakacağız. Hiçbir zaman kameraların önüne çıkıp oyuncularımı eleştirmedim. Bu içimizdeki bir problem. Hafta içinde çözümlerini beraber arayacağız."