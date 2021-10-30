Türkiye Hokey Federasyonunun CP Ankara Otel'de yapılan 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurulunda yönetim kurulunda bütçe ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından başkanlık için tek aday olan Sadık Karakan için oy kullanma işlemine geçildi.

Genel kurula katılan 188 delegenin 170'i oy kullanırken 161 oy alan mevcut başkan Sadık Karakan, yeniden başkan oldu. 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Karakan başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Bayram Yüksel, Yusuf Karaloğlu, Yusuf İzzet Karaman, Mehmet Kaplan, Mehmet Yaman, Ömer Faruk Yakar, Gürhan Aygün, Abdullah Kodek, Ertan Demirezen, Selim Bozçelik, Mehmet Gürer, Muzaffer Demir, Mert Can Duman, Emre Akgül."