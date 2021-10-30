TMF'nin City Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, gündemin ve faaliyet raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri ve mali hesaplarının ibrası yapıldı.

TMF Başkanı Uçar, federasyonun bir aile bütünlüğü içinde birlik ve beraberlikle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

"Motosiklet eğitmen eğitimi belgesi verme yetkisi artık TMF'de"

Uçar, kulüpler için çok önemli bir yetkiyi elde ettiklerini söyledi.

"Milli Eğitim Bakanlığımız 'motosiklet eğitmen eğitimi' belgesini verme yetkisini münhasıran federasyonumuza verdi. Kulüplerimizin maddi ve manevi değerlerinin yükselmesi için çabalarımız artarak devam edecek."

Başkan Uçar, tesisleşme noktasında da son iki yılda önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, genel kurula katılımları ve desteklerinden dolayı bütün delegelere şükranlarını sunduğunu söyledi.

Genel Kurulda 85 delege oy kullanırken, geçerli oyların 84'ünü alan Bekir Yunus Uçar yeniden başkanlığa seçildi, bir oy da geçersiz sayıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in de yer aldığı yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Vehbi Ulusan, Ahmet Yılmaz, Anıl Günyeli, Erdoğan Yıldırım, Faysal Şefkatlioğlu, Ganim Umu, Hasan Kadri Amrag, Mahmut Nedim Akülke, Mehmet Sadık Vefa, Necmettin Erkan, Ogün Baysan, Sacit Ünal, Sadık Özdemir."