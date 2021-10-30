Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta ligde oynadığı 5 maçı da kazandı. Galatasaray HDI Sigorta ise 4 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.