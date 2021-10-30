Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Efeler Ligi'nde derbi heyecanı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında 31 Ekim Pazar günü Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta, derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe HDI Sigorta ligde oynadığı 5 maçı da kazandı. Galatasaray HDI Sigorta ise 4 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.
Etiketler: Fenerbahçe Galatasaray Derbi Voleybol
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