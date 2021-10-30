Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor. Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.

Boey ve Arda Turan forma giyemeyecek

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 5. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.