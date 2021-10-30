Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İskeçe'de yapılan şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan sporcular katıldı.

Milli takım grekoromen stilde 6 altın, 1 gümüş, 2 bronz, kızlarda 8 altın, 1 gümüş, 1 bronz, erkekler serbest stilde ise 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milliler, organizasyonu üç kategoride de takım halinde ilk sırada tamamladı.

Ayrıca yıldızlar kategorisinde serbest stilde Gökhan Atar, grekoromende Alihan Bereket altın madalya aldı.