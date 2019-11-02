Spor
Karşıyaka evinde kazandı02 Kasım 2019 Cumartesi 16:41 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 16:44
TFF 3. Lig'de 11. haftanın ilk maçında 2. Grup'ta Karşıyaka sahasında Elazığ Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı, gol sesi çıkmadı. Maçın 90+4. dakikasında Cenk Özbey'in golüyle Karşıyaka sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Karşıyaka puanını 15'e yükseltti. Konuk ekip ise deplasmanda aldığı yenilgiyle 7 puanda kaldı.
3. Lig'de 11. haftanın diğer maçları 3 Kasım Pazar günü oynanacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Karşıyaka TFF 3. Lig