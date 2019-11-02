TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay’ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'un gollerini, 43. dakikada Alican, 62. dakikada Mirkan ve 64.dakikada Furkan kaydederken, Altay’ın gollerini ise 56. dakikada Deniz ve 83. dakikada Paixao attı.

Hatay bu galibiyetle puanını 20 yükseltirken, Altay 15 puanda kaldı.

Kaynak: AA