Spor
Hatayspor liderlik için kazandı02 Kasım 2019 Cumartesi 16:38 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 16:39
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Hatayspor, sahasında Altay'ı 3-2 yendi.
TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, sahasında Altay’ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Hatayspor'un gollerini, 43. dakikada Alican, 62. dakikada Mirkan ve 64.dakikada Furkan kaydederken, Altay’ın gollerini ise 56. dakikada Deniz ve 83. dakikada Paixao attı.
Hatay bu galibiyetle puanını 20 yükseltirken, Altay 15 puanda kaldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Hatayspor TFF 1. Lig'