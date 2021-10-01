Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 19 ve 30. dakikalarda Bertolacci ile 37'de Balkovec kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise 84. dakikada Aleksic'ten geldi.

Bu sonuçla Karagümrük puanını 14'e yükseltirken 8 maçta 6. mağlubiyetini alan Başakşehir 6 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları:

15. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek topun ağlara gitmesini önledi.

GOL: 19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pesic'in ara pasıyla penaltı noktasının solunda buluşan Bertolacci'nin vuruşunda, savunmada Duarte'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

GOL: 30. dakikada kırmızı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, Lima'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası gerisine koşu yapan Bertolacci, bekletmeden vurduğu topu kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

GOL: 37. dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Biglia'nın ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Balkovec, meşin yuvarlağı Duarte'den kurtararak kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

45. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Ev sahibi ekip, müsabakanın devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarı

51. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

78. dakikada Lima'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Duarte'nin kafayla vurduğu topu kaleci Viviano son anda çeldi.

GOL: 84. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Berkay Özcan'ın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Atabey Çiçek, pasını penaltı noktası civarındaki Aleksic'e aktardı. Sırp futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

88. dakikada ceza sahasına gönderilen ara pasa hareketlenen Aleksic'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

VavaCars Fatih Karagümrük: 3 - Medipol Başakşehir: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 60 Erhun Öztümer), Bertolacci (Dk. 68 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 83 Kerim Frei), Karamoh (Dk. 68 Borini), Pesic (Dk. 83 Tunay Torun)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck (Dk. 70 Zulj), Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Emre Kaplan), Ndayishimiye, Visca (Dk. 70 Aleksic), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 70 Chadli), Okaka (Dk. 70 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 19 ve 30 Bertolacci, Dk. 37 Balkovec (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 35 Lima, Dk. 64 Ponck, Dk. 83 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)