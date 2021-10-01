Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 22:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR, AA, DHA
Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı.
Süper Lig'in 8'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "8 maç 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bunu hak etmiyor. Bu tip durumlarda hep şunu söyledim. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı kontrol etmeye çalıştım. Gidişatta sorun yoksa, benim vereceğim kararlarda son ana kadar bunu hep tuttum. Ancak bugün ilk yarıdaki oyun ve bütün dalgalı davranış biçimi bir şeyleri değiştirme ihtimalinin imkansız demeyelim. Kendi adıma verilecek doğru karar bu." dedi.
Etiketler: Medipol Başakşehir Son Dakika
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