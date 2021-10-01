Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok sevdiğimiz, bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı, Sn. Ahmet Nur Çebi'nin Fanatik Gazetesine verdiği özel demeçte; 'Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak,. Lig arasinda zaten ayrintili degerlendirme yapmak icin hazirlanyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksizlik istemiyoruz.

Hakkimizi kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ille bizzat ilgilenecegim' açıklamasını tarafimizca:, hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onlann baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlanmış ve bizi rahatsız etmiştir.

Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasina saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dış etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz."