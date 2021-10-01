Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir'de Caiçara affedildi
Medipol Başakşehir, sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir ay önce kadro dışı bırakılan Junior Caiçara'nın affedildiğini açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı futbolcu 4 Ekim Pazartesi günününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
"Süper Lig'in 3. haftasında oynadığımız Kayserispor maçının ardından yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcumuz Junior Caiçara, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve Yönetim Kurulu'muzdan özür dilemiş, kendisine bir şans daha verilmesini istemiştir.
Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda Yönetim Kurulu'muz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir."
KAMUOYUNA DUYURU | pic.twitter.com/EFJXRIPP4D— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 1, 2021
Etiketler: Medipol Başakşehir
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