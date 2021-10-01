Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı futbolcu 4 Ekim Pazartesi günününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

"Süper Lig'in 3. haftasında oynadığımız Kayserispor maçının ardından yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcumuz Junior Caiçara, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve Yönetim Kurulu'muzdan özür dilemiş, kendisine bir şans daha verilmesini istemiştir.

Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda Yönetim Kurulu'muz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir."