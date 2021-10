Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve beraberindekiler, başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısında değişiklik yapılması için başlattığı çalışmaya değindi.

"MHK yapısı ve hakemlik müessesinin günün ihtiyaçlarına cevap vermesi için başlattığımız çalışmaları 3-4 haftaya nihayete erdireceğiz. Ardından bunu TFF ile paylaşmak ve genel kurullarda ciddi bir değişikliğe giderek ülke gündeminden bu konunun ilelebet kaldırılması için çalışmaları yoğunlaştırdık. Bütün kulüp başkanları bu konuda ortak görüş ifade ettiler."

[Fotoğraf: AA]

Taraftar gruplarının 'tek ses olma' kararı

Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe maçı öncesinde aldığı "Tribünlerde tek ses olma" kararını da değerlendirdi.

"Olması gereken bir şeydi. Sezon sonu bir başarı hedefliyorsak, taraftarımız topyekun olarak takımın yanında, takımın arkasında 12'nci adam ve itici güç olarak yer almalı. Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır. Bu zorlu süreçte, en fazla eksikliğini hissettiğimiz taraftar desteğiydi."

[Fotoğraf: AA]

"Mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz"

Ağaoğlu, yaklaşık 6 bin taraftarın karşısında maç oynadıklarını belirtti.

"Alınan bu karar Fenerbahçe maçıyla da sınırlı olmamalı. Ne zaman kaybedersiniz? Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmezsiniz. Mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz. Puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz. Bugün ligde 20 takım var. 38 maç oynanıyor. 114 puan alan takım var mı? Geçen sene 84 puan yakalayan takım şampiyon oldu. Demek ki maç da kazanacaksın, maç da kaybedeceksin. Ancak mücadele edeceksin. Ne zaman ki mücadele bırakılır, ne zaman ki inancını kaybedersin, umudunu kaybedersin, o zaman savaşı da kaybedersin."

Trabzonspor'a yeni sponsor

Trabzonspor Kulübü ile Rent Go arasında 3 yıllık araç kiralama sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rent Go'yu Trabzonspor için sadece bir sponsor olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi.

Ağaoğlu, Tunalar Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapan ve kulüpte yönetici olarak hizmetleri bulunan Erol Tuna'nın, bu sponsorluğa çok büyük anlam ve önem kattığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Ağaoğlu, bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulundu.

"Trabzon'dan doğan ve ekonomik, endüstriyel, sanayi anlamında ülkenin gündemine oturan her şirket, tabii bunu sanat ve turizm için de söylemek mümkün ama her şirket bizler için önem arz ediyor. Çok ayrı bir değer. Ülke ekonomisine yön veren şirketlerin sayısının gün geçtikçe artması da bizleri ayrıca memnun ediyor. Sizlerin huzurunda Erol başkanıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik, zaten bir gönül birlikteliği var, bu iş birliği de uzun süre devam eder. Sadece Rent Go olarak değil, başarılı olduğunuz diğer markaların da ismini formalarımızda, tesislerimizde taşımak da en büyük arzumuz."

Trabzonspor ile Rent Go arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasından bordo-mavili taraftarlar da yararlanabilecek.

Anlaşmaya göre sponsorluk süresince tüm Trabzonspor taraftarlarına araç kiralamalarında bütün Türkiye'de geçerli olacak yüzde 40 indirim uygulanacak.

[Fotoğraf: AA]

Kampanyadan yararlanmak isteyen bordo-mavili taraftarların, "rentgo.com" adresindeki kampanya sayfasından rezervasyonlarını yaptıktan sonra araç teslimi esnasında taraftar Passolig kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

Yeni yapılan anlaşma kapsamında üç sezon boyunca Trabzonspor Kulübü antrenman ve maç şortlarında Rent Go logosu yer alacak.