Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Bajic (kendi kalesine), 69. dakikada Gomez, 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi.
Karadeniz ekibi, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.
Trabzonspor, puanı 29 puana çıkararak 5. sıraya yükseldi. Bitexen Giresunspor ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.
Gomez, cezalı duruma düştü
Trabzonspor'da ikinci golü atan Maxi Gomez, cezalı duruma düştü.
Bordo-mavili futbolcu, ligde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.
Etiketler: Trabzonspor Giresunspor
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