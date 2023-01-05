Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Benoit Badiashile Chelsea'de
Chelsea, Monaco'dan Benoit Badiashile'i kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiliz ekibi 21 yaşındaki defans oyuncusu ile 7,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Chelsea, birçok Avrupa takımının takip ettiği Badiashile için Monaco'ya 35 milyon sterlin ödeyecek. Genç yıldız adayı Monaco ile 4 buçuk yılda 135 maça çıkmıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri Premier Lig Chelsea
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