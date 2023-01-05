İngiliz ekibi 21 yaşındaki defans oyuncusu ile 7,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Chelsea, birçok Avrupa takımının takip ettiği Badiashile için Monaco'ya 35 milyon sterlin ödeyecek. Genç yıldız adayı Monaco ile 4 buçuk yılda 135 maça çıkmıştı.