Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 5. etabı, Hail kentindeki 373 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 13 dakika 23 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Al-Attiyah elde etti.

3 şampiyonluğu bulunan Carlos Sainz (Audi takımı), Katarlı pilotun 1 dakika 57 saniye arkasında 2'nci, 8 kez şampiyon olan Stephane Peterhansel (Audi) ise liderin 3 dakika 44 saniye gerisinde 3. oldu.

Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 defa kazanan Al-Attiyah, genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 22 dakika 36 saniyeye çıkardı.

Motosiklette zirveye Howes yerleşti

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımı adına yarışan Adrien van Beveren, etabı 4 saat 27 dakika 28 saniyede tamamlayarak birinciliğine ulaştı.

Fransız sürücüyü, takım arkadaşı Nacho Cornejo, 13 saniye, Mason Klein (BAS World KTM) de 5 dakika 13 saniye geriden takip etti.

Etabı 6. sırada bitiren Skyler Howes (Husqvarna), Kevin Benavides'in (Red Bull KTM) 44 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.

Yarışın 6. etabı, yarın Hail ile Duvedmi şehirleri arasındaki 467 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.