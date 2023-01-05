Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Udine kentinde yarın başlayacak Gençler Dünya Kupası'nda flöre ve epede 25 sporcu yer alacak.

Udine'de Gençler Dünya Kupası’nda organizasyonun ilk günü kadınlar flörede Fatıma Zehra Anbarlılar, Ada Arıkan, Azra Arıkan, Zeynep Tuana Arslan, Filiz Ece Erdoğan, Lal Ertün, Nisan Ezel Karaman, Ada Nur Kıdemli, Melike Taşdelen, Beril Turhanlar ve Ceylin Arden Uzun piste çıkacak.

Organizasyonda 8 Ocak Pazar günü ise erkekler flörede Ada Budak, Mustafa Burak Çufadar, Poyraz Ege İlman, Furkan Arda Karaman, Alp Tuna Korkmaz, Ömer Behram Kurşun, Batuhan Mazlumoğlu, Kerem Öcal, Kayhan Sırmacı, Poyraz Türker, Barış Efe Ünver ve Hikmet Deniz Yıldız, kadınlar epede ise Aleyna Ertürk ve Yasemin Toktaş madalya arayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ise 7-8 Ocak tarihlerinde kadınlar ve erkekler kılıçta 19 sporcu hem bireysel hem de takım müsabakalarında ter dökecek.

Organizasyonun ilk gününde bireysel, ikinci gününde ise takım karşılaşmalarında piste çıkacak isimler şöyle:

Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil, Nil Güngör, Zehra Kerem, Pınar Miray Şişik, Nehir Yıldırım, Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk, Ahmet Turgut Taflan, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Furkan Yaman ve Mustafa Yıldırım