Arda Güler, en heyecan verici genç oyuncular listesinde. Four Four Two dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Dergide, Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı.

Listenin ilk sırasında transferin gözde ismi Jude Bellingham yer aldı. Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz oyuncusu için, "Ne yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve her şeyi yapabiliyor" denildi.

Listenin ikinci sırasında Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala'ya yer verildi. Musiala için Almanya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Hansi Flick'in "Adam eksiltmede, birebirde sıradışı" ifadesini kullandı.

RB Salzburg'tan Benjamin Sesko'nun 3, Barcelona'dan Gavi'nin 4, Real Madrid'in 18 yaşında kadrosuna katmak için kulübü Palmeiras ile anlaştığı Endrick 5'inci sırada yer buldu.

Arda Güler için ne yazdılar?

Fenerbahçe'nin genç yeteneği ise listeye, 16. sıradan girdi. 17 yaşındaki genç yeteneğin oyunun iki yönünü de oynadığı vurgulandı.

"Sahayı yapabileceği kadar geniş yapabiliyor. Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor. Bu rolün her iki yönünü oynamak için zaman, sabır ve olgunluk gerektirir. Arda Güler'de bunlar var. Kadife dokunuşlu sol ayaklı, topa sahip olduğunda saha 8k'ya giriyor gibi görünüyor. Böyle genç oyuncu için görüşü hayret verici ve teknik seviyesi mükemmel. Henüz yeterli süre alamıyor ancak Kevin De Bruyne'nin kalıbında saf bir makine gibi oynuyor. Henüz çok fazla oynamadı. Herkes onu ister ve büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur."