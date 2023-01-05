Türkiye Futbol Federasyonu, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş maçlarında yaşanan hakem hatalarının ardından VAR kayıtlarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

"Diğer kararlardaki hatalar daha farklı"

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, yankıları süren bu gelişmeyi Hürriyet Gazetesi'ne değerlendirdi. Mehmet Büyükekşi, bu uygulamanın bir defaya mahsus olduğunu vurguladı.

"Bu iki maçta siyah ile beyaz kadar açık hata vardı. 100 kişinin izleyip 100'ünün de üzerinde mutabık kaldığı hatalardı bunlar. 7 yaşındaki çocuğa bile sorsanız, onun bile göreceği türden hatalardandı. Ama diğer kararlardaki hatalar daha farklı."

"Her şey doğal. Ama hata var, o ayrı"

Mehmet Büyükekşi, Bu maçlardan sonra insanların aklında soru işaretleri oluştuğuna dikkat çekti.

"Bu soru işaretlerini de yayınlayarak gidermiş olduk. Hiçbir şey yok işte, gayet samimi konuşmalar, bir karar vermeye çalışıyorlar. Her şey doğal. Ama hata var, o ayrı."

"Herkese eşit davranıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, VAR kayıtlarının bundan sonraki dönemde açıklanır mı sorusuna ise "Aynı konsensüs sağlanırsa" cevabını verdi.

"Bu kültürün artık değişmesi lazım. Her maçtan sonra hakem konuşmayı bırakmalıyız. Bakın Fenerbahçe maçından sonra Nuri Şahin çok doğru bir hareket yaptı. Hakemin üzerine yürümek isteyen oyuncularının önüne geçti. Kulüpler; hakemler kadar, futbolcularının ve teknik adamlarının da hatalarına baksınlar. Biz herkese eşit davranıyoruz. Hiç merak etmesinler."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarını açıklamak için FIFA veya UEFA'dan izin alınmadığını da belirtti.