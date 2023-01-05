1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilip, 2005'te Dünya Üniversite Yaz Oyunları için yenilenen, 2015'te ise bakımdan geçirilen İzmir Atatürk Stadı, profesyonel kulüplerden rağbet görmeyince yeniden bakıma alındı.

Türkiye'nin 2 olimpik stadından biri olan statta, futbol oynanmayan yeşil sahaya çim ekimi yapılırken, sahanın çevresindeki atletizm pistinde tartan zemin ve asfalt söküldü. Pistin Türkiye'nin tek A kaliteye sahip sertifikalı tartan atletizm pisti olacağı bildirildi.

Bir dönem futbolda A Milli Takım'ın kalesi olan, 1981 yılında 61 bini biletli olmak üzere yaklaşık 80 bin kişinin izlediği tahmin edilen Karşıyaka-Göztepe derbisiyle o dönem 2. Lig'de dünya seyirci rekorunun kırıldığı İzmir Atatürk Stadı, günümüzde 51 bin 337 seyirci kapasitesiyle hizmet verebiliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Türkiye'de başka örneği olmayan 250 bin metrekarelik spor kompleksinde ayrıca Halkapınar Spor Salonu, Seha Aksoy Atletizm Pisti, iki sentetik çimli futbol sahası, cimnastik salonu, Atletizm Yüksek Performans Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü binası yer alıyor.

Tam olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatının da başladığı kompleks, günde 2500-3000 arası amatör sporcuya ev sahipliği yapıyor.

Son maçı Bergama oynadı

İzmir Atatürk Stadı son olarak geçen sezon 20 Mart 2022'de profesyonel bir futbol maçına ev sahipliği yaptı. Bergama Belediyespor'un Artvin Hopaspor'u konuk ettiği o tarihten sonra dev statta profesyonel bir müsabaka oynanmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Passolig sistemi sökülen Atatürk Stadı'nda bu sezon sadece Göztepe ve Altay'ın U19 takımları birer maça çıktı. İzmir'de 1. Lig'de mücadele eden 3 takımdan Göztepe, 2020 yılında kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı'nda Altınordu 2016'da hizmete giren Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altay ise 2021'de açılışı yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda müsabakalara çıkıyor.

Kentin 2. Lig'de yer alan diğer profesyonel futbol kulüpleri Bucaspor 1928 ve Menemen FK ile 3. Lig'deki Bergama Belediyespor ilçe sınırlarında yer alan kendi stadyumlarını kullanıyor.

3. Lig'de mücadele veren Karşıyaka da tribünlerin sahaya uzak olması nedeniyle dev stadı artık kullanmıyor. Son yıllarda Atatürk Stadı'nda en fazla maç yapan kulüp olan Karşıyaka, geçen sezon ilk yarının son haftasından itibaren Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakiplerini ağırladı. Yeşil-kırmızılılar bu sezon ise Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı kullanmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Halkapınar'da tadilat zamanı

Atatürk Stadı'nın arazisindeki Halkapınar Spor Salonu'nda ana salonun parkesi değişti. 2005 Üniversite Oyunları için yapılan 10 bin kişi kapasiteli salonun zemini için Endonezya'dan sıfır parke getirildi.

Portatif tribünlerin bakımı yapıldı. Isıtma-soğutma sistemlerindeki arazılar giderildi. Işık sistemleri modern hale getirildi. Soyunma odaları komple değişti. Kot farkı nedeniyle yaşanan su basmaları engellendi. 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminde hasar gören camlar yenilendi.

Dış cephedeki mermer kaplamalar sökülüp, ısı yalıtımlı malzeme ile kaplanarak boyandı. Salonun elektrik tesisatları da yenilendi. Salonda milli seviyedeki trampolin cimnastikçilere alan tahsis edildi.

Basketbol, voleybol branşlarında okul sporları için kullanılan salonda hafta sonları 12 saat boyunca amatör maçlar oynanıyor. Salonda ayrıca bocce sporu da yapılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Seha Aksoy pisti yeniliyor

İzmir Atatürk Spor Kompleksi'nde yıllardır atletizme hizmet veren Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde yenileme çalışmaları sürüyor. Tartan pist ve asfalt sökülürken, yeniden asfaltlanan pistte B kalite tartan serimi başladı.

Sökülen çim sahada drenaj çalışmaları yapılırken, yeniden çim ekildi. Pistin duvarlarında modernizasyon çalışmaları yapıldı ve bazı mesafe aksaklıkları giderilerek standartlara uygun hale getirildi.

Seha Aksoy Atletizm Pisti yenilenen haliyle en genç şubat ayı başında faaliyete geçecek. Pistin hemen dışına ısınma parkuru da yapıldı.

Havuzun maliyeti 243 milyon lira

İzmir'de Alsancak Yüzme Havuzu'nun 2019 yılında kapatılmasıyla oluşan havuz sorunun çözümü için projelendirilen tam olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatı başladı. Atatürk Stadı 2 No'lu Yan Saha'nın bitişiğindeki alanda yapılacak havuzun zeminine kazık çakma işlemleri başladı.

Yaklaşık 3 yılda tamamlanması beklenen yeni havuzun maliyetinin 243 milyon TL olduğu öğrenildi. İzmirli yüzücülerin hizmetine sunulacak havuzda kule atlama ve çırpınma havuzları da olacak.

Komplekste su topu da oynanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğinde son 2 yılda kompleksteki tüm spor alanlarına 400 milyon TL'ye yakın yatırım yapıldığı öğrenildi.

Soner Coşan salonu da bakımda

İzmir Atatürk Stadı'nın tribünlerinin altında yer alan Soner Coşan Atletizm Salonu'nda da tartan zemin yenilenmek üzere söküldü. Ayrıca stat dışında yer alan disk, çekiç, cirit ve gülle atma sahasında kafesler ve malzeme odaları yenilendi.

2 Nolu Yan Saha'nın sentetik çimleri de değişip, soyunma odaları modernize edilecek. Komplekste artistik ve trampolin cimnastik, atletizm, boks, okçuluk, karate, tekvando, masa tenisi, atıcılık, voleybol, basketbol, futbol, güreş, halter, eskrim, bocce, bilardo gibi branşlarda spor yapılıyor. Üst seviye antrenörlerin görev aldığı tesiste spor eğitiminin çocuklar için ücretsiz olduğu belirtildi.

Spor Lisesi porjesi gündemde

İzmir'de pek çok sporcu yetiştiren Buca Atatürk Spor Lisesi'nin ilerleyen süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nıın projesi kapsamında Halkapınar'a taşınmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Sporcuların hem eğitimlerini hem de sporlarını aksatmadan bir arada yapabilmeleri için böyle bir projenin masaya yatırıldığı ifade edildi.