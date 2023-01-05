Down sendromlu Emirhan Akçakoca ile mental sporcu Enis Emre Kızılırmaklı beş yıl önce atletizmle tanıştı.

Atletizm antrenörü Lokman Öksüz ile çalışmalarını sürdüren sporculardan Emirhan, katıldığı yarışmalarda Avrupa, dünya ve Türkiye şampiyonlukları yaşadı.

En son geçen yıl Antalya'da 4-6 Aralık'ta düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası'na katılan Emirhan, 100 metre ve uzun atlamada birinci, Enis Emre de 400 metrede üçüncü oldu.

Bu arada 100 metre koşusunda 13.89 saniyeyle dünya rekoru kıran Emirhan, uzun atlamada da 4 metre 47 santimetrelik derecesiyle aynı başarıyı gösterdi.

Şampiyonadan madalya ile dönmenin sevincini yaşayan özel sporcular Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Hedefleri büyüdü

Milli sporcu Emirhan Akçakoca, madalyalarına yenilerini eklediği için mutlu olduğunu söyledi. Akçakoca, her zaman yeni dereceler kazanmak için çalıştığını ifade etti.

"Son katıldığım şampiyonada 2 madalya aldım. İnşallah daha fazla çalışıp daha güzel dereceler yaparak, başarılar kazanacağıma inanıyorum."

Enis Emre Kızılırmaklı da ilk defa Türkiye şampiyonasına katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Enis Emre, Türkiye şampiyonasının kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu aktardı.

"5 yıl önce atletizme başladım. Lokman hocamızla çalışmalar yaptık. Geçen ay Antalya'ya yarışmaya gittim. Orada madalya almak çok anlamlıydı. İnşallah bundan sonra da yarışmalara katılıp uluslararası şampiyonalarda madalya alıp İstiklal Marşı'mızı okutacağım."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Lokman Öksüz ise fırsat verildiğinde özel sporcuların çok güzel başarılar elde ettiğini söyledi. Öksüz, güzel çalışmaların sonucunu Türkiye Şampiyonası'nda aldıklarını anlattı.

"Sporcularımızdan Emirhan 2, Enes de 1 madalya ile döndü. Emirhan'ın güzel şampiyonlukları vardı zaten, onlara yenisini eklemiş oldu. Sporcularımızla çalışmalara devam edip daha güzel şampiyonluklar elde etmek istiyoruz."