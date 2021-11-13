Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ-Türkiye maçının bilet satışı sona erdi
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda yapacağı müsabakada konuk takım taraftarları için bilet satışı sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak 10. ve son hafta karşılaşmasında deplasman ekibi taraftarları için satışa çıkarılan biletler tükendi.
"Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Milli Takımımıza destek veren tüm ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz."
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası
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