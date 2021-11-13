2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün Cebelitarık'ı ağırlayacak, 16 Kasım'da ise Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna 2 oyuncu dahil edildi.

Medipol Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.

Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlı ekibin 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı.

Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.