Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
A Milli Takım aday kadrosuna iki takviye
Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı ile Medipol Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün Cebelitarık'ı ağırlayacak, 16 Kasım'da ise Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna 2 oyuncu dahil edildi.
Medipol Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.
Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlı ekibin 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı.
Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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