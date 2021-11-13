Geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın başına getirilen takımın efsane oyuncusu Xavi'nin ilk transferi, eski takım arkadaşı oldu.

Katalan ekibi, 2008/09'dan 2015/16'ya kadar takımda forma giyen ve kazanılan başarılarda önemli pay sahibi olan Dani Alves'i transfer etti.

Barcelona'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada 38 yaşındaki Brezilyalı sağ bek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Gelecek haftadan itibaren takımla antrenmanlara başlayacak oyuncunun, statü gereği ocak ayına kadar resmi maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.

2008 yılında Sevilla'dan Katalan ekibi kadrosuna katılan Alves, Barcelona formasıyla toplam 391 resmi maça çıktı ve 23 gol attı.

Alves; Barcelona kariyerinde 6 La Liga, 4 Copa del Rey, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kulüpler Kupası, 3 İspanya Süper Kupası ve 4 Avrupa Süper Kupası olmak üzere 23 şampiyonluk kazandı.

Brezilyalı deneyimli sağ bek Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.