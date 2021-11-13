Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan Berke Özer'i farklı bir deneyim bekliyor.

Genç file bekçisi, milli aradan sonra oynanacak Galatasaray maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe, Berke'yi 2018-2019 sezonunda 2,5 milyon euro karşılığında Altınordu'dan almıştı. Henüz 18 yaşında sarı lacivertlilere transfer olan Berke, ilk yılında sadece 1 maçta oynadı.

2019-2020 sezonunda Belçika 2. Lig takımı Westerlo’ya 2 yıllığına kiralanan genç kaleci, burada 46 karşılaşmada görev yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bu sezon Fenerbahçe’de kalan Berke, Altay Bayındır’ın İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanmasıyla şans buldu.

Ligde 3, Avrupa'da 1 maça çıkan Berke Özer şimdi de Galatasaray derbisinde kaleyi koruyacak. Fenerbahçe, büyük öneme sahip mücadelede kalesini genç eldivene emanet edecek.

Bu karşılaşmada göstereceği performansla çıkışa geçmek isteyen 21 yaşındaki kaleci, öz güvenini de maç maç artırmak istiyor.

Diğer yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek Berke Özer ile yeni sözleşme için görüşmeler sürüyor.