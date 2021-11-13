Ertuğrul Ersoy, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçında iyi oyun ortaya koyduklarını söyledi.

24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçıyla galibiyet serisine başlamak istediklerini ifade etti.

"Yakaladığımız o pozitif ivmeyi herkese gösterdik. Bundan sonrası için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hedefimiz buralar değil tabii, sezona bu takımın ilk 8'de olması düşüncesiyle başladık. Bugün itibarıyla bu sıralarda olduğumuz için keyifli değiliz."

"Trabzonspor'u ciddi anlamda zorlayacağımızı düşünüyorum"

Ertuğrul Ersoy, Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Böyle maçlar her zaman çok zor maçlardır. Aynı zamanda da çok iyi bir konsantrasyon gerektirir. Trabzonspor'u ciddi anlamda zorlayacağımızı düşünüyorum. Son dönemlerde iyi bir ivme yakaladık ve formda giden bir takımız. Onlar da formda bir takım. Trabzonspor'dan puan alabileceğimizi düşünüyorum. Son dönemde yenilmemiş bir takım olabilir ama bunu biz başarabiliriz. Oradan güzel bir sonuçla dönebilirsek bu da bize ciddi anlamda moral olmuş olur."

[Fotoğraf: AA]

Milli takım

Ertuğrul Ersoy, milli takıma seçilmenin güç olduğunu bunun yolunun çok çalışmak ve başarılı olmaktan geçtiğini söyledi. Savunma oyuncusu, her zaman milli takımda oynamak istediğini dile getirdi.

"Buraya gelmemin amaçlarından birisi düzenli oynayıp milli takımda aday oyuncular arasına girebilmekti. Daha önce yaptım yine yapabilirim. Burada önemli olan konu eğer oynadığınız takım başarılıysa bununla birlikte oyuncular da o seviyelere çıkabiliyor. O yüzden şu an önemli olan, takımımızın başarılı olabilmesi. Çünkü başarısız bir takımda kimse oyuncuları milli takıma davet etmek istemez. Gaziantep FK o yüzden önemli bir seçenekti. Eğer burada başarı yakalanırsa milli takıma katılabileceğimizi düşünüyoruz."