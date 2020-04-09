Ajax aynı zamanda yetiştirdiği yıldızlar ve onları dünya futboluna kazandırmasıyla ün yapmış bir akademidir.

Bunun son örnekleri Barcelona’ya transfer olan Frenkie de Jong ve Juventus’a imza atan Matthijs de Light…

Fakat bir futbolcu daha vardı. Jenerasyonunun en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen Abdelhak Nouri…

Kariyerini bitiren Werder Bremen maçı

Geuzenveld, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın küçük bir mahallesi. Buranın Ajax taraftarları için ayrı bir önemi var.

Abdelhak Nouri’nin futbol oynamaya başladığı ilk yer bu mahalle. Profesyonel bir futbolcu olmadan önce tekniğini ve top kontrolünü burada geliştirdi.

Ajax’ın A takımına yükseldikten sonra bile Nouri, Geuzenveld’i hiç ihmal etmedi. Ona adanan sahanın kalelerinin birinin arkasında, “Appie 4 ever” pankartı hala asılı duruyor.

22 yaşındaki Nouri, geçtiğimiz sezon Ajax’ın Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmesini sağlayan jenerasyonun en umut verici yeteneklerinden birisiydi. Ancak kariyeri trajik bir şekilde sona erdi.

8 Temmuz 2017’de Avusturya kampında Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında Nouri, bir anda yere yığıldı.

Lindenstadion Hippach’ta oynan karşılaşma öncesi Nouri, mide ağrılarından dolayı gece iyi uyuyamamıştı ama yine de mücadelenin ikinci yarısında Hakim Ziyech’in yerine oyuna dahil oldu.

72. dakika Nouri yavaşladı ve olduğu yere yığıldı. Hakemin oyuncuyu fark etmesi ve sağlık ekibini çağırması 10 saniye sürdü. Kulüp doktoru da 15 saniye sonra Nouri’nin yanındaydı.

Werder Bremenli futbolcular da telaşlanınca Alman ekibinin doktoru da sahaya girdi. Bazı oyuncular dua ediyordu, bazıları ise gözyaşlarına hakim olamıyordu.

Üç dakikalık tedaviden sonra oyuncular durumun normal olmadığını fark etti. Nouri kalp krizi geçiriyordu ve bunu anlamak uzun sürmüştü.

Nouri’nin düşmesinden yaklaşık 7 dakika sonra iki yerel sağlık görevlisi geldi ve defibrilatörü bağladı.

Nouri’yi Innsbruck’taki hastaneye götürmek için sahaya bir helikopter geldi.

Hastanede Nouri komadayken ilk belirtileri pozitifti. Kalp ve beyin testleri iyiydi. Ancak birkaç gün sonra yapılan başka testler, genç futbolcunun ciddi beyin hasarına uğradığını gösterdi.

Futbol dünyasından destek

Fas asıllı futbolcu Nouri hem saha içinde hem de saha dışında oldukça sevilen bir futbolcu. Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, doğum gününde Nouri’ye videolu mesaj gönderdi.

Barcelonalı futbolcu Ousmane Dembele, kramponuna Nouri’nin ismini ve numarasını yazdırdı.

Ajax akademisinden arkadaşları olan Roma’da oynayan Justin Kluivert, Manchester Cityli Philippe Sandler, Napolili Amine Younes ve Fiorentinalı Kevin Diks, Nouri’nin forma numarası olan 34 numaralı formayı giymeyi tercih etti.

Ajax, geçen sezon kazanılan 34. lig şampiyonlunu Nouri’ye adadı.

Nouri genç yaşlardan beri katıldığı birçok gençlik turnuvasında hep parladı. Adı, küçük yaşlardan itibaren Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle anıldı.

Barcelona’nın efsane futbolcusu Iniesta, Nouri’nin idolüydü ve oyun tarzı da İspanyol futbolcu ile karşılaştırılıyordu.

Nouri, 7 yaşında Ajax’a katıldı ve desteklediği kulüpte oynamak onun için bir rüyaydı.

Eylül 2016’da A takımla çıktığı ilk maçta Nouri 19 yaşındaydı. 2017’de devamlı olarak A takımda oynamaya başladı.

Nouri yalnızca Ajax’ın değil Avrupa’da da jenerasyonunun en yeteneklileri arasında gösteriliyordu. 2016’da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda turnuvanın takımına seçildi.

Nouri Hollandalı olsa da Fas asıllı bir Müslüman. Adı Abdelhak ancak diğer adı Albert.

Sosyal medyada umudun sembolü haline gelen ‘Stay strong Appie’ Ajax’ın kulüp müzesinin girişinde ve Johan Cruyff Arena’da yansıtılıyor.

2017’de Nice ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının 34. dakikasında oyuncular ve taraftarlar maçı durdurarak gözyaşları içinde Nouri’yi andı.

Nouri, Amsterdam’a getirildiğinde takım arkadaşları ve eski futbolcular Geuzenveld’de bulunan evine ziyarete geldi.

Jenerasyonunun en iyi futbolcuları arasında gösterilen Donny van de Beek ile Frenkie de Jong, Nouri’nin en yakın arkadaşları.

Van de Beek, Nouri’nin rahatsızlığından sonra çocukken olduğu gibi Nouri’nin evinde birkaç gün geçirdi.

Van de Beek, Torino’da oynanan Juventus maçının 34.dakikasında takımına beraberliği getiren golü attı. Golün dakikası ile Nouri’nin forma numarası aynıydı.

Hollandalı futbolcu bunun bir tesadüf olmadığına inanıyor:

“Skor tabelasına baktım ve dakikanın 34 olduğunu gördüm. Bunun bir tesadüf olmadığını biliyordum. Bunu asla unutmayacağım.”

Geçtiğimiz günlerde ağabeyi Abderrahim, Nouri’nin son durumuyla ilgili bilgi verdi. Abderrahim, kardeşi Abdelhak Nouri’nin 2 sene 9 ay sonra komadan uyandığını söyledi.

Sevenlerinin 'Stay strong Appie' dediği gibi Nouri de güçlü kalarak hayata tutunmaya çalışıyor.