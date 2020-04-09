Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolcuların görüntülerinden bir kolaj klip paylaşıldı. Görüntülerde futbolcuların verilen program dahilinde yaptığı kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları yer aldı.

Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.