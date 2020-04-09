BeIN SPORTS'a konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın"

"Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın."

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevi için Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un adı sıklıkla gündeme geliyor.