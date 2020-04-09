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Hasan Çavuşoğlu: Hocamızın yolunu gururla açarız
[Fotoğraf: AA]
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Erol Bulut ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu ''Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız.'' dedi.
BeIN SPORTS'a konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın"
"Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın."
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevi için Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un adı sıklıkla gündeme geliyor.
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