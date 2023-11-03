Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Beşiktaş İlkokulu açıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pazarcık ilçesinde kulüp tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulu'nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Nur Çebi, okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Deprem bölgesinde barınmanın yanında aynı zamanda çocukların geleceği için okullar yapmaları gerektiğini düşünerek bunu hayata geçirdiklerini belirten Çebi, "Ev kadar, insanın sağlığı kadar, yeme içme ihtiyacı kadar, su kadar önemli olan bir şey var. O da eğitim." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Çebi, bu sene Cumhuriyetin 100. yılını Beşiktaş'ın ise 120. yılını kutladıklarını anımsattı.

"Bizim spor kulüpleri aslında sadece ticari spor kulüpleri değildir. Bir sportif faaliyet gösteren işletmeler değildir. Bizler aynı zamanda kamu yararına hizmet etmekle mükellef olan kurumlarız. Zor zamanlarda ülkenin yanında olmak gibi, bize ihtiyaç duyan yerlerde olmak gibi bir vazifeyi kendimize anayasa olarak kafamıza koymuş ve hareket etmiş bulunuyoruz. Bu kulüplerin başına gelecek yöneticiler veya hangi başkan olursa olsun hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeleri gerektiğini, bu hizmetin sadece spordan ibaret olmadığını bildiklerini sizlere arz etmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Çebi, okul yapımlarına devam edeceklerini aktardı.

"3 tane daha sözümüz var. Bu sene içerisinde tamamlayacağız. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum ki öğretmenlerimizin Anadolu'nun her köşesinde yetiştireceği kıymetli evlatlarla bu ülke ayağa kalkacaktır. Dolayısıyla daha önce de belirttiğim gibi sadece öğretmenlik yapmak, bilgi vermek, öğretmek, eğitmek dışında; bu depremde hırpalanan, kafalarda kalan sorunları da çözebilmek çok değerli öğretmenlerimize ekstra bir görev olarak düşmektedir. Beşiktaş ailesi olarak bunu yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bize bu imkanı sağlayan hükümetimize de teşekkür ediyoruz."

Konuşmanın ardından Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Çebi'ye desteklerinden ötürü fahri hemşerilik sertifikası verdi.

[Fotoğraf: AA]

Gaziantep'te Beşiktaş İlkokulu açıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te kulüp tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulunun açılışına katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün başlattığı, taraftar ve vatandaşların katkı sağladığı "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında Oğuzeli ilçesi Yazılı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okulun açılışı gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açılıştaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin benzeri bir afetin yaşanmamasını temenni etti.

Çebi, deprem bölgesi için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çekti.

"Bu ülkenin insanının örgütlü olması, dağınık olmaması gerekir. Ülkemizin insanları birlik ve beraberlik içerisinde olacak. Sahaya çıktığınızda, mücadele ettiğinizde rakibiniz, maç bittiğinde elinizi uzatacağınız kardeşinizdir. Bu ülkenin milletinin birlik ve beraberliğini dünyaya ispat ettik. Çocuklarımız geleceğimiz, öğretmenlerimiz Anadolu'nun her köşesinde bizler için değil onların çocukları için onları hazırlayacak. Herkes kendisinden sonrası için mücadele etmeyi bir vazife edinecek."

[Fotoğraf: AA]

Vali Kemal Çeber ise açılışı gerçekleştirilen okula bakıldığında sadece bir binanın görülmemesi gerektiğini söyledi.

Çeber, Türkiye'nin asil bir memleket olduğunu vurguladı.

"Tüm kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla ne kadar büyük bir topluluk, aile olduğumuzu anlamalıyız. 6 Şubat'tan sonra Beşiktaş taraftarı, maçlar sırasında depremin yaşandığı her ilin plaka koduna denk gelen dakikalarda tribünleri inletti. Taraftarlar, sahayı oyuncak bebeklerle adım atılamaz hale getirdi. Kartal Yuvası mağazalarının buradaki depremzedeler için ne kadar büyük faaliyetler ortaya koyduğunu düşünün. Gelin de şimdi Beşiktaş'ı sevmeyin."

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Bugün hep birlikte Beşiktaşlıyız. Bu bir sevda ve aşk işi. Bu memleketin çocukları için bir şeyler yapma gayreti. Sevgili başkanım iyi ki varsınız. Beşiktaş 120 yıllık büyük bir camia." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı, protokol üyeleri öğrencilerle sohbet etti.

Programa Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Beşiktaş Kulübü yöneticileri ile taraftarlar ve vatandaşlar da katıldı.