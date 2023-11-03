Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 03.11.2023 16:20

MHK Başkanı İbanoğlu: Yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, “Hemen liglerin ikinci yarısıyla birlikte göreceksiniz, yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme” dedi.

MHK Başkanı İbanoğlu: Yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek
[Fotograf: DHA]

Bolu İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi tarafından sezon açılışı programı düzenlendi.

Bolu’da bir organizasyon salonunda gerçekleştirilen programa Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, farklı klasmanlardan hakemler ve spor kulübü temsilcileri katıldı.

Programda plaket takdimi yapılarak, hakemlere kokart verildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek"

Burada açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye gireceğini belirtti.

"Futbolun ileriye gitmesiyle ilgili ne tür şeyler gerekiyorsa, hepsiyle ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi’nin projelere karşı ilgisinin, duyarlılığının ve futbola katkısının bize ne kadar önemli destekler sağladığını ifade etmek istiyorum. Hemen liglerin ikinci yarısıyla birlikte göreceksiniz, yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme. Bu teknolojiler geldikçe dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye’ye hiç gecikmeden gerekli refleksler gösterilerek yerine getirilecektir."

"Hakem akademisi önemli katkılar sağlayacaktır"

İbanoğlu, hakem akademisine de değindi.

"Futbol oyunun güzelleştirilmesiyle ilgili, kulüplerimizin, yöneticilerimizin sağlamış oldukları katkılar var, hakemler olarak bizler de gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi süreçleri paylaşacağız. Federasyonumuzun çalışmaları sonucunda oluşturulan yeni hakem akademisi de bu çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Daha ayrıntılı gelişmeleri de önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz."

ETİKETLER
TFF MHK
Sıradaki Haber
Ampute üniversite öğrencisi spor için ikinci üniversite okuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:03
Fitch Ratings, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
17:08
Blinken: Çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda çok netiz
17:00
BM: Gazze'de 1,5 milyon kişi yerinden edildi
16:50
Gazze'de insani felakete saatler kaldı
16:29
İskoçya Başbakanı'nın aile üyeleri Gazze'den ayrılan 92 İngiliz arasında yer aldı
16:56
Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail rehineleri müzakere yoluyla geri alabilir
Gazze'de bombardıman altında 28. gün
Gazze'de bombardıman altında 28. gün
FOTO FOKUS
Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...
Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ