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Spor
AA 21.09.2023 16:35

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi başlayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi başlayacak
[Fotograf: AA]

Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe Alagöz Holding, saat 18.00'de Emlak Konut'u ağırlayacak.

Ligde 3. haftanın programı şöyle:

22 Eylül Cuma:

18.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)

23 Eylül Cumartesi:

14.30 Antalya Toroslar Basketbol-Beşiktaş (Kepez Turgut Özal)

16.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 ÇBK Mersin-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

24 Eylül Pazar:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

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