2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda D Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Romanya ile karşılaşacak. Turnuvadaki müsabakalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Milli Takım D Grubu’nda mücadele edecek

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu Romanya-Türkiye karşılaşması bu akşam saat 20.30’da canlı yayınla TRT Spor’da.

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

18 Ağustos Çarşamba 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos Cuma 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos Pazar 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos Pazartesi 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos Salı 17.30 Hollanda-Türkiye

Şampiyonada gruplar

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

En başarılı takım SSCB

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 13 kez kupayı kazanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.