Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan hemşerimiz, milli güreşçi Taha Akgül, Vali Vekili Yeliz Yıldızhan'ı makamında ziyaret etti.

Kabulde milli Güreşçi Akgül, örnek davranış sergileyerek Sivas Valiliği tarafından kendisine hediye edilen altınları, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara bağışladı.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde koordinasyonu sağlamak için bölgede bulunan Vali Salih Ayhan da telefonla milli sporcu Taha Akgül ile görüştü.

"Başarınla her zaman gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ve naif hareketin hepimizi mutlu etti. Duygularımız ortak, inşallah devletimiz ve aziz milletimizin gayretleriyle yaraları bir an önce saracağız."

Başarılı sporcu Taha Akgül ise Batı Karadeniz'de yaşanan afetlerden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

"Şahsıma takdim edilen hediyeler için valiliğimize teşekkür ediyorum. Bizlerde selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Hediyeleri afetzedelerimize bağışlıyorum."

Vali Vekili Yeliz Yıldızhan da Taha Akgül'ün elde ettiği başarılarla hem ülkemizi hem de Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek, bağış kararından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.