Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonyalı atlet Andrejczyk, bir bebek için olimpiyat madalyasını sattı
[Fotoğraf: Reuters]
Polonyalı Maria Andrejczyk, ülkesindeki bir bebeğin kalp ameliyatı için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar cirit atmada kazandığı gümüş madalyayı açık artırmada sattı.
Andrejczyk, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ameliyat olması gereken 8 aylık Miloszek Malysa için düzenlenen bağış kampanyasından bahsederek, yardımcı olmak amacıyla kariyerindeki tek olimpiyat madalyasını açık artırmaya çıkaracağını belirtti.
25 yaşındaki sporcu, müzayedeyi, Zabka şirketinin (Polonya'daki bir süpermarket zinciri) kazandığı ve kampanya sonucu yarım milyon zlotiden (yaklaşık 1,1 milyon lira) fazla bağış toplandığı bilgisini verdi.
Zabka firması ise Miloszek'in operasyonunu karşılamaya ve örnek davranışından dolayı madalyanın Andrejczyk'te kalması gerektiğine karar verdiklerini duyurdu.
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