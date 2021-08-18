Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı, deneyimli teknik adamla 1 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Çamlı, Hikmet Karaman'a güvendiklerini belirtti.

"Kayserispor taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum."

Karaman'ın bugün kente gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kayserispor, geçen sezonun son haftalarında takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.