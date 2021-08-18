Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
F1 Japonya Grand Prix'sine koronavirüs engeli
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, Covid-19 kaynaklı organizasyon güçlükleri sebebiyle bu yıl yapılmayacak.
F1 yönetimi takvimde oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalara başladı.
Etiketler: Formula 1
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