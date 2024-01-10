Kadıköy’de Fenerbahçe’den gol yağmuru

Ülker Stadı'nda hakem Kadir Sağlam’ın yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 7-1 kazandı.

Edin Dzeko, hat-trick yaptı

Fenerbahçe’nin gollerini 11’de (Penaltı), 32, ve 40. dakikalarda Edin Dzeko, 42. dakikada Mert Müldür, 44. dakikada Szymanski, 63. dakikada Batshuayi ve 83. dakikada Uğurcan Yazgılı (K.K) kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

Konyaspor’un tek golünü 90. dakikada Guilherme kaydetti.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor galibiyeti sonrasında ligdeki 16. galibiyetini alarak puanını 50’ye yükseltti. Fenerbahçe, maç fazlası ve averaj üstünlüğü ile ligdeki liderliğini sürdürdü.

Ligdeki 9. mağlubiyetini alan yeşil-beyazlı ekip, 18 puanla düşme hattında bulunuyor.

Konyaspor karşısında attığı 3 golle ligdeki gol sayısını 16'e yükselten Edin Dzeko, krallık yarışında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca 42. dakikada sahneye çıkan Mert Müldür, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri doldurdu

Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen tribünler doldu.

Bonucci statta

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, karşılaşmayı statta takip etti.



[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Dzeko, ceza sahası içi sağ tarafında Adil Demirbağ’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla hakem Kadir Sağlam pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Dzeko, topu ağlara gönderdi. 1-0

[Fotoğraf: AA]

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren King, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 32. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

GOL - 40. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında topla birlikte ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Szymanski, çizgiye inip içeri çevirdiği topa altı pas içerisinde Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

GOL - 42. dakikada Szymanski’nin savunmanın arkasına attığı pasta topa birlikte ceza sahasına giren Mert Müldür, altı pas çizgisi gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş’ın solundan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0

[Fotoğraf: AA]

GOL - 44. dakikada ceza yayı üzerinden King ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Szymanski, penaltı noktası solundan sol ayağıyla yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

[Fotoğraf: AA]

GOL - 63. dakikada İrfan Can Kahveci’nin savunmanın arkasına attığı pasta rakibinden kurtulup topu önüne alan Batshuayi, kaleci Deniz Ertaş’ı da geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 6-0

[Fotoğraf: AA]

65. dakikada Fred’in pasında Batshuayi, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

GOL - 82. dakikada Cengiz Ünder, Fred ile verkaçı sonrası ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topta altıpas içinde savunmada Uğurcan Yazğılı, yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. 7-0

GOL - 90. dakikada sağ taraftan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışı sol çaprazdan Guilherme’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 7-1

Karşılaşmayı Fenerbahçe 7-1 kazandı.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 80), Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 65), Szymanski (Umut Nayir dk. 46), King (Tadic dk. 66), Dzeko (Batshuayi dk. 46)



Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (N’Zonzi dk. 67), Kahraman Demirtaş (Oğulcan Ülgün dk. 46), Guilherme, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı, Prip (Muric dk. 46), Cicaldau (Niko Rak dk. 60), Moreno (Yasir Subaşı dk. 82), Emrehan Gedikli



Goller: Dzeko (dk. 11 pen., 32 ve 41), Mert Müldür (dk. 42), Szymanski (dk. 44), Batshuayi (dk. 63), Uğurcan Yazğılı (dk. 83 k.k.) (Fenerbahçe), Guilherme (dk. 90) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Konyaspor)

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta