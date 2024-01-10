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Spor
TRT HABER/AA/İHA 10.01.2024 19:50

Adana Demirspor İstanbulspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Adana Demirspor İstanbulspor ile berabere kaldı
[Fotograf: İHA]

Yeni Adana Stadyumu'nda hakem Murat Erdoğan’ın yönettiği karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor’un gollerini 29. dakikada Yusuf Barasi ve 78. dakikada Andreaw Gravillon kaydetti.

İstanbulspor’un gollerini ise 80. dakikada Modestas Vorobjovas ve 84. dakikada Demeaco Duhaney kaydetti.

Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan İstanbulspor ise puanını 6'ya çıkardı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4.dakikada Yusuf Barasi’nin pasında ceza sahasına giren Akintola, kaleci Alp’i geçip yaptığı vuruşta, savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

8. dakikada sol kanattan Ethemi'nin ortasında Jackson'un şutunda top auta çıktı.

GOL - 29. dakikada Akintola'nın sağ kanattan ortasında kaleci Alp’i geçen top ile buluşan Yusuf Barasi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre Akbaba’nın penaltı noktasına pasında Nani gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem ofsayt gerekçiyle golü saymadı.

45. dakikada kaleyi karşıdan gören Gravillon şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

51. dakikada Loshaj ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

GOL - 78. dakikada sol kanattan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nani'nin kafa vuruşunu kaleci Alp’in çeldi. Dönen topla buluşan Gravillon düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

GOL - 80. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Vorobjovas’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

GOL - 84. dakikada Emre Kaan Gültekin ceza sahası dışından sert şutu kaleci Magomedaliev’in döndü. Dönen topu Duhaney filelere yolladı. 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 63), Michut, Yusuf Barasi (Zeneli dk. 72), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Tayfun Aydoğan dk. 87)

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Simon Deli, Mehmet, Coly (Vefa Temel dk. 60), Ndao, Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Mamadou dk. 72), Ethemi (Emir Gültekin dk. 72)

Goller: Yusuf Barasi (dk. 29), Gravillon (dk. 78) (Y. Adana Demirspor), Vorobjovas (dk. 80), Duhaney (dk. 84) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel (İstanbulspor)

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Murat Erdoğan, Çağlar Uyarcan, Murat Şener

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