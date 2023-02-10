Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta Oscar Cordoba'nın atılması ve değişiklik hakkının kalmaması üzerine kaleye geçerek siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Pancu, geliri "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelere bağışlanması için eldivenlerini satışa çıkardı.

Pancu'nun girişimi üzerine siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, 500 bin lira karşılığında satın aldığı eldivenleri Beşiktaş Müzesi'ne bağışladı.

Kocadağ, Romen eski futbolcunun afetzedeler için yaptığı girişimin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

"Pancu uzun yıllar Türkiye'de yaşamış ve Türk halkını seven eski bir oyuncumuz. Deprem hepimizi olduğu gibi onu da etkiledi. Kendisi bir yardımda bulunmak istedi ve tarihe geçen Fenerbahçe derbisi sonrası kendine hatıra olarak sakladığı eldivenleri satışa çıkardı. Biz de onun iyi niyetli girişimini geri çevirmedik ve ücretinin tamamı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanması için eldivenlerini satın alarak müzemize bağışladık. Pancu'ya ve ülkemizdeki bu acı günlere kayıtsız kalmayan tüm sporculara teşekkür ediyoruz."